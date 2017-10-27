Агитировал в соцсетях. В Днепре СБУ поймала антиукраинского пропагандиста

Частный предприниматель из Днепра размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства.
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который распространял антиукраинскую пропаганду в одной из социальных сетей.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
"Частный предприниматель из Днепра размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства. Агитатор сепаратистов, в частности, утверждал, что Украина — часть России", — говорится в сообщении.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине СБУ задержала шпиона ЛНР.
Фото: СБУ.