Боевики обстреляли поселок на Луганщине: погибли супруги и их сын, фото с места трагедии

Прошлой ночью террористы били по Троицкому из 122-мм пушек.

В Троицком в результате обстрела, осуществленного боевиками, погибли три человека npu.gov.ua

В ночь на пятницу, 18 мая, боевики обстреляли частный сектор поселка городского типа Троицкое Луганской области, один из снарядов попал в дом, в котором жила семья — отец, мать и два сына — погибли мужчина и мальчик.

Боеприпас поразил дом, расположенный по адресу ул. Кузнечная, 15, говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, в результате обстрела погибли 13-летний мальчик и его 39-летний отец, а 36-летняя мать и 18-летний сын попали в больницу с минно-взрывными травмами и тяжелыми осколочными ранениями.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook написал, что женщина скончалась.

В Троицком в результате обстрела, осуществленного боевиками, погибли три человека Скриншот с facebook.com/zhebrivskyi

На странице пресс-центра операции Объединенных сил в соцсети говорится, что 18 мая около двух часов ночи террористы открыли огонь из 122-мм пушек по Троицкому, были зафиксированы 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

Ранее Павел Жебривский написал, что утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске, пострадал гражданский, который на своем авто проезжал мимо ученого заведения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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