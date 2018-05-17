"Основной удар приняло дерево". Подробности обстрела боевиками школы в Светлодарске

Боевики обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области из тяжелого вооружения, основной удар приняло на себя дерево.

Во двор школы упал 122-миллиметровый снаряд, выбиты стекла в 62 окнах, написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"В школе на момент обстрела находились 375 детей, 127 — на стороне, откуда прилетел снаряд (там как раз учились младшие классы)", — отметил чиновник.

Ранее Павел Жебривский написал, что утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске, пострадал гражданский, который на своем авто проезжал мимо ученого заведения.