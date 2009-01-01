Две улицы Киеве три часа "тонули" в кипятке

В Отрадном прорвало трубы с горячей водой

Горячая вода заливала улицы в Отрадном три часа facebook.com/groups/Vidradny

В Киеве в Отрадном микрорайоне три часа улицы заливало горячей водой из-за прорыва теплотрассы . Местные жители на странице Мой Отрадный в Facebook сообщили, что улицы Лебедева-Кумача и Яблонская полностью залиты водой.

Из-за аварии в соседних домах пропала горячая вода, а на перекрестках образовалась стена из пара. Авария произошла возле спортивного комплекса Sport Life и школы Эрудит. Причиной считают устаревшие трубы.