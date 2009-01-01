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Две улицы Киеве три часа "тонули" в кипятке

Сегодня, 21:45

В Отрадном прорвало трубы с горячей водой 

Горячая вода заливала улицы в Отрадном три часа
Горячая вода заливала улицы в Отрадном три часа facebook.com/groups/Vidradny
В Киеве в Отрадном микрорайоне три часа улицы заливало горячей водой из-за прорыва теплотрассы. Местные жители на странице Мой Отрадный в Facebook сообщили, что улицы Лебедева-Кумача и Яблонская полностью залиты водой.

Из-за аварии в соседних домах пропала горячая вода, а на перекрестках образовалась стена из пара. Авария произошла возле спортивного комплекса Sport Life и школы Эрудит. Причиной считают устаревшие трубы.  

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Киев, авария, трубы, вода
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