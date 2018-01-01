Экс-депутата Шепелева назвали заказчиком убийства милиционера 12 лет назад

Это убийство, напомнил Матиос, уже было расследовано, исполнители получили тюремные сроки - от 10 до 15 лет, но тогда так и не удалось установить заказчика преступления.

К букету преступлений Шепелева сегодня добавилось еще одно УНИАН

Заказчик убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году определен, как бывший народный депутат Шепелев

Об этом сообщает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Следствием установлено, что мотивами заказа и организации заказного убийства полковника милиции Ерохина стала месть за его профессиональную деятельность и желание помешать преступным действиям группы лиц", - рассказал он.

Это убийство, напомнил Матиос, уже было расследовано, исполнители получили тюремные сроки - от 10 до 15 лет, но тогда так и не удалось установить заказчика преступления.

По версии следствия, полковник Ерохин с подчиненными обнаружил конвертационный центр, который действовал на базе одного из коммерческих банков Донецка, конечным владельцем этого банка был народный депутат. Деятельность центра была прекращена, а трое лиц привлечены к ответственности.

"В связи с этим народный депутат Украины решил отомстить Ерохину, ликвидировав непосредственно его как руководителя оперативной группы, для чего нашел и задействовал 5 людей, большинство из которых были действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Они за существенную материальную награду согласились совершить убийство", — рассказал Матиос.

Заказчик предоставил исполнителям все, что было необходимо - оружие с глушителями, транспорт и деньги для подготовки преступления. Ерохина похитили и убили в салоне легкового автомобиля, а его тело закопали в лесу.

"Сегодня сообщили о подозрении гражданину Ш. в организации и похищении человека с применением оружия, что привело к тяжким последствиям. За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас готовится подозрение. Сейчас продолжается рассмотрение 5 криминальных дел по этому же гражданину в судах Киева", — говорит Анатолий Матиос.

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Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебном подлоге.

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