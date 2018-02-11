Дело Шепелева. Матиос ответил на обвинения экс-нардепа в похищении

Заявления экс-народного депутата Александра Шепелева о том, что люди, которые якобы его похитили несколько дней назад, были представителями военной прокуратуры, являются не достоверными, заявил замгенпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Это абсурдно по определению даже так думать", — заявил Матиос в комментарии "Украинской правде".

"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функций оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно — и журналистов — об установлении его местонахождения и дальнейшем удержании военной прокуратурой точно абсурдны", — подчеркнул он.

"Если у подозреваемого Шепелева будет фантазия и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, несмотря на фамилии и должности", — добавил Матиос.

Напомним, Александр Шепелев был задержан вечером 8 февраля. При себе у него было удостоверение "ДНР".

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они назвались работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию о представителях власти, в частности о президенте Петра Порошенко и лидере Батькивщины Юлии Тимошенко.

Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.