"Это могла быть бойня": легковушка с 10 украинскими студентами попала в ДТП в Варшаве

Двое человек расположились на сиденье рядом с водителем, пятеро – на заднем, а еще двое ехали в багажнике.

10 человек в одной легковушке: украинские студенты попали в ДТП в Варшаве. Скрин с видео

В Варшаве украинские студенты попали в серьезное ДТП

При этом местных спасателей поразило количество людей, набившихся одну машину: в одну легковушку умудрились утрамбоваться 10 украинцев. Так, двое человек расположились на сиденье рядом с водителем, пятеро – на заднем, а еще двое ехали в багажнике.

Все пострадавшие учатся в высших учебных заведениях Варшавы. Им еще нет и 20 лет.

Как сообщает портал TVN Fakts, авария произошла около 03:00 ночи. Студенты возвращались домой с вечеринки на реке Висла. Водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и снесла электроопору.

"Для того, чтобы достать людей, которые были в багажнике пожарные использовали специальные гидравлические инструменты… Это могла быть бойня", – рассказал представитель Государственной противопожарной службы Михал Конопка, подчеркнув, что украинцам "очень повезло".

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, никто из студентов сильно не пострадал. А вот водителю грозит не только лишение водительских прав, но еще и до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 28 мая в Будапеште попал в ДТП двухэтажный туристический автобус из Украины. Автобус следовал в аэропорт Ферихедь и на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты. В этой аварии пострадали 28 украинцев.

Ранее под Киевом автобус сбил двух детей на пешеходном переходе, одна девочка погибла.

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