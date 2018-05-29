В МИД назвали число украинцев, пострадавших в жутком ДТП в Будапеште

В Будапеште в результате ДТП с туристическим автобусом из Украины пострадали 28 украинцев, сообщила в Twitter пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца.

"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно — 28 человек, из них 8 — получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", — написала Беца.

Напомним, 28 мая в Будапеште попал в ДТП двухэтажный туристический автобус из Украины. Автобус следовал в аэропорт Ферихедь и на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты.