Исчезновение группы разведчиков ВСУ. В ЛНР сделали тревожное заявление

Один из так называемых "чиновников" ЛНР заявил, что украинcкие разведчики могли быть уничтожены.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация УНИАН

По словам так называемых "пограничников" ЛНР, группа украинских разведчиков пыталась покинуть территорию самопровозглашенной "ЛНР", поэтому могла быть уничтожена, пишет "Интерфакс".

При этом в так называемом "Совете министров" "ЛНР" ничего не знают о судьбе украинских разведчиков.

"Никаких специальных докладов по этой группе не поступало, скорее всего, к этим нарушителям был применен общий порядок, и, если они оказали вооруженное сопротивление при задержании, то, скорее всего, были уничтожены огнем", — сказал один из так называемых "чиновников".

Напомним,11 февраля, в Луганской области группа украинских военных не вернулась с выполнения задания. Поисковая операция продолжается.