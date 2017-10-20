Мужчина изнасиловал кобылу и сжег ферму, чтобы замести следы

В башкирском селе Уршакбашкарамалы произошел необычный инцидент - мужчина изнасиловал кобылу на ферме.

Лошадь стала жертвой зоофила pixabay.com

Заметив, что его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, он поджег склад с сеном.

В паблике "Обсуждение нашего Салавата" во "ВКонтакте" выложены скрины видеозаписи происшествия.

Зоофила вычислили правоохранители, которые просматривали записи с камер, чтобы установить причину возгорания.

Злоумышленника отпустили до суда, пишет Лента.

Напомним, недавно в Сербии открылись специальные бордели, которые представляют клиентам возможность заниматься сексом с коровами, козами, овцами и ослами. За отдельную плату можна также заказать видеосъемку процесса.