На Днепропетровщине неизвестные расстреляли двух мужчин и тяжело ранили женщину

В три часа ночи в местное кафе ворвались неизвестные.

На Днепропетровщине расстреляли двух мужчин news24ua.com

Днепропетровской области ввели план "Сирена", а также разыскивают злоумышленников, которые этой ночью убили бизнесмена и мужчину, который пришел ему на помощь.

Об этом говорится в материале ТСН.

Сообщается, что неизвестные также тяжело ранили жену расстрелянного предпринимателя. Это произошло в одном из сел области.

В три часа ночи в местное кафе ворвались неизвестные. Его владелец услышал звук сигнализации. На место отправился вместе с охранником соседней водной станции. И когда мужчины приблизились к кафе, неизвестные расстреляли их на месте.

Затем злоумышленники забрали машину убитого бизнесмена, поехали к нему домой и пытались убить его жену. Женщина чудом выжила, сейчас она в больнице под охраной. В полиции предполагают, что это могло быть ограбление, однако местные в это не верят.

"В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии. С места преступления изъяли восемь гильз калибра 7-62 — то есть предварительно мы говорим о том, что это мог быть автомат. Подозреваемые могут быть вооружены", — отметила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате массовой драки со стрельбой погиб мужчина.