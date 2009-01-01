На Одесчине трое иностранцев ради ритуала убили и сожгли человека

В Одесской области произошло леденящее душу и кровь преступление

Полиции удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемых Sputnik/ Евгений Биятов

В Одесской области правоохранители задержали трех граждан иностранных государств, подозреваемых в совершении ритуального убийства и попытке сожжения трупа.

Такую информацию распространило агентство "УНИАН" со ссылкой на Главное управление Нацполиции в регионе.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в конце минувшей недели в Овидиопольском районе Одесской области области.

По словам руководителя полицейского главка Дмитрия Головина, на месте, где лежало обгоревшее тело ранее пропавшего иностранца, была нарисована пентаграмма, каббалистические символы и знаки, стояли погасшие свечи и лежали различные оккультные предметы. Кроме того, полицейские нашли черную курицу, задушенную "ритуальной петлей" и проткнутая насквозь клинком.

"Также хватало жутких вещей больной фантазии. Настораживало то, что по следам было понятно – действовала группа, а не один психопат, поэтому мы сразу и немедленно включились всеми имеющимися ресурсами для раскрытия этого резонансного преступления по горячим следам", -сказал он.

При поддержке оперативников СБУ и следователей прокуратуры Одесской области быстро удалось разыскать подозреваемых и задержать их.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Одесчины Инны Вербы, задержаны трое мужчин 1993, 1995 и 1986 годов рождения соответственно. Завтра им планируется избрать меру пресечения и сообщить о подозрении по части 2 пункта 12 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный рецидивист жестоко расправился с мужчиной.