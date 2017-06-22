На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева

22 июня 2017, 17:20

По некоторым данным, на теле убитой обнаружены следы ножевых ранений в области грудной клетки.

  • На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева val.ua
  • Полиция задержала подозреваемого в убийстве мага. Facebook.com
  • На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева Facebook.com
  • У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы. Facebook.com
  • У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы. Facebook.com
  • На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева Facebook.com
  • На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева Facebook.com
  • На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева Facebook.com

На Черниговщине на заброшенной свиноферме в селе Шаповаловка Борзнянского района нашли жестоко убитыми молодых супругов.

Их тела закопали на территории фермы, перед этим нанеся многочисленные ножевые ранения, сообщает Высокий вал.

Как стало известно изданию из собственных источников, убитые супруги -Ольга и Виталий Зубенко из Киева. Они исчезли и не выходили на связь с родственниками с 15 июня.

По некоторым данным, на теле убитой обнаружены следы ножевых ранений в области грудной клетки. Также сообщается, что пару часто видели в селе. Оказалось, что они часто приезжали к местному магу, чтобы вылечить бесплодие.

В убийстве молодых людей полиция подозревает уроженца Черниговщины и его знакомую.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – без вести пропавшие, и приступили к поискам.

Сотрудники уголовного розыска установили, что последний телефонный звонок супруги сделали из Черниговской области, после этого их телефоны были выключены. Поэтому оперативники немедленно отправились туда. Проведя ряд мероприятий, полицейские установили, где, вероятно, могли находиться молодые люди.

При обработке места подозрения оперативников подтвердились: тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили закопанными у фермы в одном из сел Черниговской области. Поэтому уже местные правоохранители внесли сведения об умышленном убийстве двух человек в Единый реестр досудебных расследований.

"Предварительно установлено, что супружеская пара долго не могла иметь детей. В результате они познакомились с человеком, который с помощью магии пообещал им помочь, — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. — Когда они по предварительной договоренности приехали в Чернигов, злоумышленник-мошенник убил мужчину и женщину и закопал тела у фермы.

Сначала сотрудники уголовного розыска полиции Киева оперативно вышли на след его сообщницы, которую задержали неподалеку от места происшествия. Самого же подозреваемого в убийстве обнаружили и задержали на базе отдыха в Черкасской области. Сейчас с ними общаются следователи. За убийство двух человек им. грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение".

У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического события и проверяют возможную причастность этих лиц к аналогичным преступлениям.

Напомним, на Полтавщине правоохранители нашли тела пропавших год назад мужчины и женщины.

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Киев Чернигов супруги Шаповаловка убийство. пара
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять