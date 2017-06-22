На Черниговщине нашли убитыми пропавшую семейную пару из Киева

На Черниговщине на заброшенной свиноферме в селе Шаповаловка Борзнянского района нашли жестоко убитыми молодых супругов.

Их тела закопали на территории фермы, перед этим нанеся многочисленные ножевые ранения, сообщает Высокий вал.

Как стало известно изданию из собственных источников, убитые супруги -Ольга и Виталий Зубенко из Киева. Они исчезли и не выходили на связь с родственниками с 15 июня.

По некоторым данным, на теле убитой обнаружены следы ножевых ранений в области грудной клетки. Также сообщается, что пару часто видели в селе. Оказалось, что они часто приезжали к местному магу, чтобы вылечить бесплодие.

В убийстве молодых людей полиция подозревает уроженца Черниговщины и его знакомую.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – без вести пропавшие, и приступили к поискам.

Сотрудники уголовного розыска установили, что последний телефонный звонок супруги сделали из Черниговской области, после этого их телефоны были выключены. Поэтому оперативники немедленно отправились туда. Проведя ряд мероприятий, полицейские установили, где, вероятно, могли находиться молодые люди.

При обработке места подозрения оперативников подтвердились: тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили закопанными у фермы в одном из сел Черниговской области. Поэтому уже местные правоохранители внесли сведения об умышленном убийстве двух человек в Единый реестр досудебных расследований.

"Предварительно установлено, что супружеская пара долго не могла иметь детей. В результате они познакомились с человеком, который с помощью магии пообещал им помочь, — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. — Когда они по предварительной договоренности приехали в Чернигов, злоумышленник-мошенник убил мужчину и женщину и закопал тела у фермы.

Сначала сотрудники уголовного розыска полиции Киева оперативно вышли на след его сообщницы, которую задержали неподалеку от места происшествия. Самого же подозреваемого в убийстве обнаружили и задержали на базе отдыха в Черкасской области. Сейчас с ними общаются следователи. За убийство двух человек им. грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение".

У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического события и проверяют возможную причастность этих лиц к аналогичным преступлениям.

Напомним, на Полтавщине правоохранители нашли тела пропавших год назад мужчины и женщины.