На Сумщине КамАЗ насмерть сбил ребенка и уехал

Инцидент произошел вчера вечером в селе Полошки, отметили в полиции.

Оформление ДТП, иллюстрация фото: sai.gov.ua

В четверг вечером, 19 октября, в селе Полошки Глуховского района Сумской области водитель на грузовом автомобилеи уехал, позже его задержали правоохранители.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что единственным свидетелем трагедии была 14-летняя подруга погибшего, виновник аварии, ехавший на КамАЗе, утверждает — "не видел и не почувствовал момент столкновения".

"Со слов девочки, правоохранители выяснили, что в тот вечер дети возвращались домой, когда сзади услышали грохот грузовика, они отошли на обочину. Девочка стояла подальше, а мальчик (12-ти лет — Ред.) ближе к дороге. Когда грузовик проехал, — увидела его уже на земле", — отметили в Нацполиции.

Копы допустили, что ребенка мог сбить КамАЗ. Более чем в 15 км от места ДТП — в селе Шевченково, полицейские увидели возле одного из домов грузовик, который по описанию был очень похож на разыскиваемый.

"Водителю автомобиля 28 лет. Он объяснил, что действительно вечером проезжал Полошки и даже видел детей, которые с фонариком в руках шли по обочине дороги. Но о том, что сбил мальчика, даже не догадывался. Объяснил, что не видел и не почувствовал момент столкновения", — добавили в ведомстве.

Начато производства по ст. 286 ч. 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

За рулем Lexus была Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Девушке сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами — ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.