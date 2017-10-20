Резонансное ДТП в Харькове. Зайцевой вручили подозрение, суд изберет ей меру пресечения

Харьковской студентке, подозреваемой в совершении ДТП, в результате которого погибли пять человек, прокуратура вручила подозрение.

Подозрение составлено по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в Facebook.

"Прокуратура вручила подозрение 20-летней студентке, подозреваемой в совершении ДТП, в результате которого погибли пять человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевском районном суде Харькова сегодня в 14.00 начнется заседание по избранию меры пресечения для 20-летней студентки по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Об этом сообщил в Facebook внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, обвинение будет настаивать на аресте подозреваемой.

"Сегодня в 14.00 в Киевском районном суде города Харькова состоится заседание по определению меры пресечения для 20-летней Алёны Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, унёсшем жизни 5 харьковчан", — написал Геращенко.

Он отметил, что прокуратура и полиция будут настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста на период следствия во избежание попытки уклониться от ответственности за содеянное.

"Суд по данной статье обвинения может отказаться принять решение об аресте подозреваемой и выбрать ей меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Однако общество такое решение суда не одобрит и не поддержит", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фото: Фейсбук А.Геращенко.