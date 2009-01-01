"Наглое убийство". Мэр Черкасс рассказал, кто угрожал расстрелянному депутату

В областном центре после преступления был объявлен траур.

Михаил Бинусов Скриншот видео с youtube.com

Убитому депутату Черкасского городского совета, которого недавно назначили исполняющим обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, открыто угрожал его предшественник.

Об этом рассказал мэр Анатолий Бондаренко, он назвал убийство наглым, пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что в связи с инцидентом в областном центре объявили день траура.

"Ему (Бинусову — Ред.) открыто угрожали. Руководитель департамента (жилищно-коммунального хозяйства), который сейчас на больничном, открыто угрожал", — отметил чиновник.

По его словам, "убить госслужащего такого уровня, убить руководителя областной организации политической силы УКРОП, убить депутата Черкасского горсовета — это просто наглое убийство".

Напомним, Михаила Бинусова расстреляли в Черкассах 28 сентября около 23:00, полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору лиц. Узнать факты о жизни и деятельности погибшего можно здесь.