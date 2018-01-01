Падение с высоты, мгновенная гибель. В Киеве произошло смертельное ЧП

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1 / 5 В Киеве женщина упала с высоты и погибла (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент случился в Святошинском районе столицы.

В Киеве женщина упала с высоты и погибла

В Святошинском районе Киева женщина упала с высоты , пострадавшая погибла мгновенно.

Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на ул. Депутатской, 6, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… с высоты упала женщина. На месте работает полиция и СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.)", — отмечается в сообщении.

Напомним, 29 мая в Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на 12-м этаже, выпал 4-летний мальчик, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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