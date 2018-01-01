Падение с высоты, мгновенная гибель. В Киеве произошло смертельное ЧП

Инцидент случился в Святошинском районе столицы.
Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на ул. Депутатской, 6, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"… с высоты упала женщина. На месте работает полиция и СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.)", — отмечается в сообщении.
Напомним, 29 мая в Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на 12-м этаже, выпал 4-летний мальчик, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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