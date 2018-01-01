Под Днепром найдена мертвой пропавшая накануне 13-летняя девочка

Девятиклассницу нашли в воде со множественными следами ножевых ранений.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, 5 июля девятиклассница была найдена мертвой.
По информации правоохранителей, труп девочки с шестью ножевыми ранениями найден в реке неподалеку от лагеря. По предварительным данным, факта изнасилования не зафиксировали.
Отмечается, что на протяжении суток в Никополе пропавшую Елизавету искали 220 работников всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и неравнодушные жители города. Полиция обследовала территорию с вертолета.
По факту тяжкого преступления открыли уголовное дело по статье "умышленное убийство". Полиция выясняет детали трагедии и продолжает поиск виновника убийства, которому грозит пожизненное заключение.
Напомним, в городе Мелитополь Запорожской области в ходе спора из-за Украины убили студента. Стрелявший задержан.
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