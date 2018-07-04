"Ты нацист?": в Мелитополе студента зстрелили в пьяном споре об Украине

В ночь на среду, 4 июля, в городе Мелитополь Запорожской области в ходе спора из-за Украины убили студента.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент случился около 02.30 на проспекте Богдана Хмельницкого. Группа мужчин распивала алкоголь, после чего между ними завязался конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из самодельного пистолета в живот 20-летнему жителю Веселовского района - студенту мелитопольского вуза. Его госпитализировали, однако позже он скончался.

Стрелявший задержан. Это житель Мелитополя 1984 года рождения.

Издание "Местные вести" со ссылкой на очевидцев сообщило, что конфликт между мужчинами разгорелся на политической почве. "Ты за Украину?" - спросили парня собутыльники, и после утвердительного ответа переспросили: "Значит, ты нацист?" "Нет, нацист - это Муссолини", - ответил студент, после чего его начали избивать.

Ранее сообщалось, что владелец одного из киевских ресторанов расстрелял троих посетителей из пистолета. Один из них скончался, двое доставлены в больницу. 60-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что во время возникшего конфликта гости заведения начали оскорблять его в присутствии дочери, которая работает в ресторане.

Владелец заведения задержан, свою вину он признал.