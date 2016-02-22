Под Донецком боевики устроили минометный обстрел, погибла девушка

Военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги.

Под Донецком боевики устроили минометный обстрел 112.ua

Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, полученным, вероятнее всего, в результате минометного обстрела боевиками ДНР подконтрольной Украине территории.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса", — написал он.

Так, по словам Аброськина, сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка", однако только сегодня тело удалось вывезти.

"Вероятно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками ДНР подконтрольной Украине территории. На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается", — добавил Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения.

Фото: 112.