Под Новоазовском пьяные "морпехи" устроили ДТП, есть пострадавшие — разведка

В подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками.

"Морпехи" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

В районе населенного пункта Безымянное Донецкой области боевики, пребывая в нетрезвом состоянии, совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы две мирных жителей.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Несмотря на постоянное присутствие комиссий российского командования в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ, с введением в действие режима прекращения огня в подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения", — говорится в сообщении.

В частности, по данным разведки, в районе н.п. Безымянное (Новоазовский район) военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в нетрезвом состоянии совершили ДТП, в результате которого травмированы двое мирных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные "морпехи" ДНР ограбили квартиру местной жительницы.