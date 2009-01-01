Сегодня, 13:09 RSS

Под Ровно в кафе взорвали гранату, есть пострадавшие

Сегодня, 11:38

В результате взрыва гранаты пострадали шесть человек.

Ровно, взрыв, кафе
Facebook.com
В Ровенской области в кафе поселка Квасилов в результате взрыва гранаты пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, пишет УНН.

По информации правоохранительных органов, два человека госпитализировали. Один посетитель кафе находится в реанимации.

По предварительным данным, гранату около 21:00 в помещении бросил бывший участник АТО. Причины поступка мужчины еще выясняют следователи.

Напомним, на Виннитчине у парня в руках взорвалась граната. В полиции уточнили, что молодой человек хотел удивить пришедших гостей боеприпасом.

Теги:  
Ровно, Квасилов, кафе, взрыв, граната, пострадавшие
ПО МАТЕРИАЛАМ: