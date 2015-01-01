В Брянке пьяные российские военные устроили перестрелку, есть убитый и раненые — разведка

Российские наемники на передовой обстреляли офицеров РФ, которые прибыли для проверки.

Российские военные на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua На оккупированном Донбассе растет напряженность в отношениях между боевиками, которые находятся на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По информации ГУР, 26 декабря произошла перестрелка между офицерами ВС РФ, которые прибыли для контроля, и пьяными российскими военнослужащими, которые находились на боевых позициях.

В результате перестрелки на одной из лидирующих позиций 7 омсб (Брянка) 2 АК (Луганск) один военнослужащий РФ был убит, еще несколько человек получили ранения.

Напомним, в 6-м полку "армии ЛНР" пьяные боевики отказались идти в разведку боем и загремели под арест, хотя в полку не хватало людей на передовой.