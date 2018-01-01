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"Сделал замечание". В Киеве на вокзале мужчине проткнули голову ножом: фото 18+

Сегодня, 04:20
Нож в ухо < >
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1 / 3 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пострадавший сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.

В столице Украины на железнодорожном вокзале злоумышленники всадили нож в голову мужчине, сделавшему им замечание.

Соответствующее сообщение во вторник, 8 мая, было опубликовано в Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua.

"Сделал замечание − и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация", − говорится в тексте.

Также известно, что для удаления ножа из головы медикам понадобилась две операции. Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Пасху устроили драку с поножовщиной.

 

 

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Теги:  
Киев, ж/д вокзал, нож, злоумышленники, операция, медики
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