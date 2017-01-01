Стрельба в центре Киева: неизвестные открыли огонь в стрип-баре

Нападавшие скрылись на белом Mercedes.

Стриптиз-клуб "Долс" на Большой Васильковской. facebook.com/KyivOperativ

В центре Киева в стриптиз-клубе "Долс" на Большой Васильковской произошла стрельба.

Об этом сказано в сообщении на странице группы "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Около 20:10 на линию 102 поступило срочное обращение: 10 неизвестных мужчин ворвались в #DOLLS, что на Большой Васильковской, и начали стрелять. Звонила женщина, которая работает в данном учреждении. Буквально через минуту все выбежали на улицу, сели в машину и уехали", — говорится в сообщении.

Блогер Клим Братковский на своей странице в Facebook добавил, что "Долс" — "это стрип-бар в доме киевского планетария. Уже скрылись на белом а/м Mercedes GL г/н АІ0003СН", — написал он.