Удар молнии. На Черниговщине на полигоне погиб курсант военной академии

Когда курсант взялся за люк БМП, рядом с машиной ударила молния.

На Черниговщине на полигоне погиб курсант Gazeta.ua

Черниговской области на полигоне от удара молнии погиб курсант Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-офицера оперативного командования "Північ" Виталия Кириллова пишет УНИАН.

"В среду, 20 сентября, около 19.00 на полигоне пошел дождь, и военнослужащие укрылись под бетонное укрытие. Потом один из них пошел в БМП, где оставил теплую куртку", — рассказал он.

По словам Кириллова, когда курсант взялся за люк, рядом с машиной ударила молния.

"Парень получил поражение тела. В карете скорой медики проводили реанимационные мероприятия, но они были безрезультатными, и констатировали смерть", — добавил офицер.

Как отмечается, погибший был 1996 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине во время стрельб погиб военный.