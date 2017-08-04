Взрыв на полигоне. На Киевщине во время стрельб погиб военный, еще пять — травмированы

Раненым оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское заведение.
В пятницу, 4 августа, на полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Сегодня, 4 августа, около 11 часов на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы разной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Раненым оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское заведение.
На месте происшествия работают комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.
Напомним, ранее сообщалось, что на полигоне в Днепропетровской области произошел взрыв: ранены восемь военных.