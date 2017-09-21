Удар молнии. На Черниговщине на полигоне погиб курсант военной академии

В Черниговской области на полигоне от удара молнии погиб курсант Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-офицера оперативного командования "Північ" Виталия Кириллова пишет УНИАН.

"В среду, 20 сентября, около 19.00 на полигоне пошел дождь, и военнослужащие укрылись под бетонное укрытие. Потом один из них пошел в БМП, где оставил теплую куртку", — рассказал он.

По словам Кириллова, когда курсант взялся за люк, рядом с машиной ударила молния.

"Парень получил поражение тела. В карете скорой медики проводили реанимационные мероприятия, но они были безрезультатными, и констатировали смерть", — добавил офицер.

Как отмечается, погибший был 1996 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине во время стрельб погиб военный.