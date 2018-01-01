Сегодня, 09:51 RSS

В "ДНР" командир банды "Спарта" попал в аварию — СМИ

Сегодня, 08:08

В аварии "Воха" выжил, узнали журналисты.

Воха, Спарта
На Донбассе в ДТП попал Владимир Жога ("Воха"), узнали СМИ dnr-news.com
На захваченной части Донецкой области командир банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Владимир Жога (прозвище "Воха") попал в аварию.

Один из лидеров боевиков выжил, сообщают "Ведомости Донбасса" со ссылкой на данные жителей, опубликованные в соцсетях.

"Сегодня (5 июня — Ред.)… сообщили, что один из главарей "ДНР" — "командир" НВФ (незаконное вооруженное формирование — Ред.) "Спарта" с позывным "Воха" попал в ДТП", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что поздно вечером 17 мая в промзоне Авдеевки Донецкой области командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из России Олега Мамиева (прозвище "Мамай") получил осколочные ранения в голову, которые оказались несовместимыми с жизнью

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Донбасс, ДТП, Спарта, банда, ДНР, авария, Воха, Владимир Жога
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности