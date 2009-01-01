В Херсоне мужчина ворвался в квартиру к соседям и ранил ножом 6 человек, включая ребенка

Мужчина ворвался в квартиру соседей и ранил ножом пятерых взрослых и одного ребенка.

xxivek.com.ua В Херсоне мужчина ворвался в квартиру соседей и ранил ножом пятерых взрослых и одного ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области, полиция выяснила, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения, когда около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, который проживает этажом ниже.

"Мужчина начал наносить присутствующим удары ножом", — говорится в сообщении.

В результате происшествия получили ранения шесть человек — пять взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы в больницу.

Начало уголовное производство по статье 15, п. 1, части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство, — ред.) УК.

Напомним, в Киеве в одном из магазинов мужчина с ножом напал на продавщицу.