В Киеве драка в заблокированном троллейбусе переросла в поножовщину: фото

По информации правоохранителей, один человек получил ранения.

В результате поножовщины пострадал мужчина Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Малой Житомирской в наполненном людьми троллейбусе завязалась бытовая драка, однако позже выяснилось, что у одного из фигурантов был нож

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в комментарии Украинской правде сообщила, что один человек получил ножевые ранения, а двоих участников драки полиция отправила в участок.

Отмечается, что после начала драки водитель троллейбуса заблокировал двери и ждал приезда полиции и кареты скорой помощи, на улице Малая Житомирская было перекрыто движение. Известно, что при закрытых дверях и драке с использованием холодного оружия, в троллейбусе находились все: участники побоища, раненный мужчина, очевидцы происходящего, в том числе, дети.

Напомним, в Оболонском районе столицы между двумя мужчинами произошла потасовка с поножовщиной. Инцидент произошел после совместного празднования Пасхи.