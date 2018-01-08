В Харькове мужчина в рождественскую ночь зарезал сожительницу

В Харькове в ночь на Рождество Христово, 7 января, праздничное застолье закончилось поножовщиной — мужчина во время конфликта ударил кухонным ножом в грудную клетку сожительницу, женщина умерла вследствие потери крови.

Злоумышленнику 28 лет, его задержали правоохранители, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что погибшей является 31-летняя женщина", — отметили в ведомстве.

В ходе досудебного расследования копы выяснили, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 января в Подольском районе Киева возле подъезда одного из домов патрульные полицейские обнаружили окровавленное тело мужчины.