Сегодня, 22:21 RSS

В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП, фото с места происшествия

Сегодня, 12:10

По предварительным данным, грузовик сбил человека на пешеходном переходе. 

ДТП,оформление
В столице погиб мужчина-пешеход фото: sai.gov.ua
В Оболонском районе Киева произошло жуткое смертельное ДТП — водитель на грузовике насмерть сбил мужчину.

Авария случилась на ул. Богатырской, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, переходившего дорогу на пешеходном переходе. К сожалению, мужчина погиб", — отмечается в сообщении.

На месте трагедии работали патрульные и оперативно-следственная группа.

Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (раньше назывался Выставка достижений народного хозяйства) судья на кроссовере Land Rover Freelander на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину.
Теги:  
Киев, грузовик, сбил, авария, мужчина, переход, ДТП
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...