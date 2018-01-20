В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП, фото с места происшествия

В Оболонском районе Киева произошло жуткое смертельное ДТП — водитель на грузовике насмерть сбил мужчину.

Авария случилась на ул. Богатырской, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, переходившего дорогу на пешеходном переходе. К сожалению, мужчина погиб", — отмечается в сообщении.

На месте трагедии работали патрульные и оперативно-следственная группа.

Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (раньше назывался Выставка достижений народного хозяйства) судья на кроссовере Land Rover Freelander на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину.