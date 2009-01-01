В Красногоровке накрыли сеть агентов боевиков, задержаны три человека: видео допросов

Куратором злоумышленников является помощник начальника разведки "мотострелков" террористической ДНР, отметили в СБУ.

Задержанная злоумышленница Скриншот видео с youtube.com

В Красногоровке Донецкой области ликвидирована агентурную сеть боевиков, задержаны три человека, их куратором является помощник начальника разведки "5-й отдельной мотострелковой бригады"россиянин Ярослав Эфендиев (позывной "Эфенди").

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что злоумышленники собирали информацию об украинских подразделениях в зоне АТО.

"Данные передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения терроры использовали для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", — добавили в СБУ.

Пособников противника задержали по местам их проживания. При обысках помещений изъяты телефонные терминалы и карточки, с помощью которых те передавали врагу информацию, компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство или участие в них, а также содействия их созданию, деятельности) Уголовного кодекса.

Видео допроса задержанных

Ранее сообщалось, что в Луганской области возле линии соприкосновения силовики с боем задержали 25-летнего члена диверсионной группы террористической ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Служба безпеки України