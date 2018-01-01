В Одессе Jaguar протаранил сразу 4 авто: видео и фото

"Факир" был пьян, поэтому у нее такой "фокус" и удался.

5 июня в Одессе произошло "элитное" ДТП: Jaguar разбил сразу четыре автомобиля. За рулем дорогого авто была пьяная женщина.

Как пишет "Таймер" со ссылкой на свидетельства очевидцев, женщина не справилась с управлением, когда поворачивала на Сабенеив мост, после чего столкнулась с другим авто. От удара Jaguar окончательно потерял управление, протаранив еще 3 машины, стоявшие на обочине.

На место ДТП приехала полиция. Алкотестер зафиксировал почти 2,5 промилле алкоголя в крови водителя. Это более чем в 10 раз превышает норму.

На виновницу аварии составили админпротокол. Ее ожидает лишение водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее лидер группы "Градусы" попал на такси в ДТП. Музыкант спешил в аэропорт.

Как сообщалось, в Украине с 1 января вступило в силу постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.

После этой аварии Кабинет министров поручил МВД, Министерству инфраструктуры, "Укравтодору", Нацполиции и "Укртрансбезопасности" рассмотреть вопрос об отмене в Украине желтого сигнала светофора.

В то же время глава Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак не поддерживает идею Кабмина отменить желтый сигнал светофора на дорогах.

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