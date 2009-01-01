В Одесской области разборки закончились стрельбой: ранены четверо, в том числе полицейский

Между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт.

В Одесской области разборки закончились стрельбой bryansktoday.ru

В четверг, 21 сентября, в селе Лебедевка Одесской области произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили трое гражданских лиц и участковый офицер полиции.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области в Facebook.

Отмечается, что в 10:36 в Татарбунарское отделение полиции Арцизского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что в с. Лебедевка произошла стрельба. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт. В результате конфликта мужчина совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, который привел к огнестрельному ранению троих гражданских лиц и участкового офицера полиции.

С места происшествия изъят пистолет травматического действия.

В настоящее время злоумышленник задержан. У него изъято охотничье ружье. Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что во дворе лицея в Киеве неизвестный ранил ученика.