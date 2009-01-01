В Покровске шестилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Инцидент случился вчера вечером, ребенок попал в больницу.
Об этом говорится на странице в Facebook ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что правоохранители узнали об инциденте от медиков около 21:00.
"В ходе проверки было установлено, что ребенок находился в спальной комнате на четвертом этаже. В это время его 40-летняя мать, оставив мальчика без присмотра, готовила на кухне ужин", — отметили в полиции. Окно было открыто, и тот, пытаясь посмотреть на улицу, выпал.
По данным копов, соседи, которые находились во дворе дома, сразу вызвали скорую помощь. Ребенок с многочисленными травмами головы и переломами ребер был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Информация по факту случившегося внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в селе Подобная Маньковского района Черкасской области 11-летний мальчик погиб от случайного выстрела из пневматического ружья, которое недавно купил его отец.