Случайный выстрел из ружья. На Черкащине погиб 11-летний мальчик

В селе Подобная Маньковского района Черкасской области 11-летний мальчик погиб от случайного выстрела из пневматического ружья, которое недавно купил его отец.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Нацполиции Черкащины.

В ведомстве уточнили, что ребенок получил ранение в область лица, некоторое время после трагедии пострадавший был жив, но позже скончался в реанимации.

"По словам старшего сына, брат был один в той самой комнате, где и находилась оружие. Родственники мальчика услышали выстрел и зашли в комнату", — отметили в полиции. Там они нашли мальчика раненым и вызвали скорую помощь.

Через два часа он скончался от полученных травм в реанимации. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. По предварительной версии, причина гибели ребенка — неосторожное обращение с пневматическим оружием. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области в больнице скончался юный экстремал, который вместе с другом хотел сделать селфи на крыше электрички, но получил ожоги.