Вымогал 380 тысяч. В Харькове на взятке попался завкафедрой одного из вузов

Завкафедрой по указанию руководства вуза вымогал деньги у своего коллеги — заведующего другой кафедрой.

В Харькове на взятке попался завкафедрой news24ua.com

По подозрению в получении взятки в размере 380 тысяч гривен в Харькове задержан заведующий кафедрой одного из вузов.

Об этом рассказал руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сообщает УНИАН.

По его сведениям, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили на взятке заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений Харькова сегодня, 15 сентября.

Правоохранители задокументировали, что завкафедрой по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги — заведующего другой кафедрой — 380 тыс. грн за продление трудового контракта на новый срок. Сотрудники спецслужбы задержали его возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, на Закарпатье на крупной взятке погорел помощник нардепа.