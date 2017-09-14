На Закарпатье на крупной взятке погорел помощник нардепа

В Закарпатской области помощник народного депутата требовал и получил 150 тыс. гривен взятки от бизнесмена.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

По данным спикера, злоумышленник работал на "общественных началах", он получил деньги на банковскую карту.

"На Закарпатье, в ходе расследования уголовного производства о присвоении 2 млн гривен бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из РГА в 2015 году, разоблачен помощник нардепа при вымогательстве и получении 150 тыс. гривен неправомерной выгоды", — отметила Сарган.

Начато производство по ч. 2 ст. 27 — ч. 4 ст. 368 (получение взятки) и ч. 4 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса. Помощнику нардепа и предпринимателю объявлено о подозрении в совершении правонарушений.

Ранее сотрудниками СБУ на взятке в 70 тыс. долларов (1 млн 820 тыс. гривен по курсу НБУ) задержали замглавы одного из департаментов ПАО "Укрзалізниця" — Вахтанга Джакели. Узнать больше об инциденте можно здесь.