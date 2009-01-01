Взорвал себя гранатой. В Харькове ветеран АТО покончил жизнь самоубийством

В подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины.

В Харькове ветеран АТО покончил жизнь самоубийством @police.kharkov

В Харькове ветеран АТО покончил жизнь самоубийством , взорвав себя гранатой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции вчера, 24 сентября, в 20:30.

По сведениям полиции, жители 16-этажного дома на улице Мохначанской, 83, услышали взрыв и немедленно позвонили по номеру "101". На место происшествия выехали пожарные, эксперты взрывотехнического управления, медики и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

В подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, ранее сообщалось, что за период АТО более 500 украинских военных покончили с собой.

Фото: @police.kharkov.