За период АТО более 500 украинских военных покончили с собой из-за посттравматического синдрома

Более 500 украинских военных покончили с собой из-за посттравматического синдрома за период проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в Facebook.

"Проблема суицидов среди ветеранов АТО — одна из самых болезненных трагедий нашего общества. За все время войны более 500 наших воинов покончили с собой в результате посттравматического синдрома", — заявила она.

Как сообщила Богомолец, по результатам аналитической работы специалистов Национального государственного института социальной и судебной психиатрии Минздрава Украины, почти 85% суицидов совершают участники АТО в возрасте до 40 лет, большую часть из них составляют лица до 30 лет (45,5% от всех).

"Одним из самых существенных среди факторов, связанных с суицидом, оказалось состояние алкогольного или наркотического опьянения во время совершения суицида. Оно было зафиксировано у 51% погибших. Среди механизмов суицида значительно превосходит ранение от огнестрельного оружия (61%) и повешение (31%). Это страшная статистика, которая требует немедленного вмешательства государства и общества в ситуацию", — подчеркнула Богомолец.

По ее убеждению, необходимо создать Министерство по делам ветеранов и сеть ветеранских центров во всех регионах Украины, чтобы была возможность проходить физическую и психологическую реабилитацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в АТО покончил с собой контрактник ВСУ.