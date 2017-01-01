Забили до смерти гантелью, замуровали тело. В Киеве раскрыли жуткое убийство

Возможному убийце готовится сообщение о подозрении, сообщили в прокуратуре.

Мужчину засыпали дюбелями и залили сверху бетоном, отметили в прокуратуре zk.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители раскрыли жуткое убийство 65-летнего местного жителя — его забили до смерти гантелью и замуровали тело в бетоне.

В сентябре 2017 года дочь мужчины сообщила, что он пропал, позже стала известна личность человека, причастного к его исчезновению и убийству, говорится на странице прокуратуры столицы в Facebook.

"На территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелью по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы", — отметили в ведомстве.

По его данным, совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном. Вчера — 1 февраля — в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона были найдены останки мужчины. Возможному убийце готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек и молодым военнослужащим, бойца ударили ножом в шею, он умер.