"Замес под ДАПом". "Доктор Смерть" рассказал о новых потерях врага

4 раненых орка поступили за вечер, написал Чернов.
Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.
Он сообщил, что вечером в донецкую областную травматологическую больницу поступили четыре боевика, раненые у донецкого аэропорта. Причем один из раненых скончался около полуночи.
"Донецк облтравма: 4 раненых орка поступили за вечер — замес под ДАП — БП Ясиноватая 18:00-20:00. Один — сдох к полуночи!", — написал Чернов.
Напомним, ранее в разведке назвали вражеские потери в зоне АТО. За неделю ранены и убиты 36 оккупантов.