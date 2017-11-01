"Замес под ДАПом". "Доктор Смерть" рассказал о новых потерях врага

Российские оккупанты и боевики продолжают нести потери в зоне АТО на Донбассе.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.

Он сообщил, что вечером в донецкую областную травматологическую больницу поступили четыре боевика, раненые у донецкого аэропорта. Причем один из раненых скончался около полуночи.

"Донецк облтравма: 4 раненых орка поступили за вечер — замес под ДАП — БП Ясиноватая 18:00-20:00. Один — сдох к полуночи!", — написал Чернов.

Напомним, ранее в разведке назвали вражеские потери в зоне АТО. За неделю ранены и убиты 36 оккупантов.