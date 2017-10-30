В разведке назвали вражеские потери в зоне АТО. За неделю ранены и убиты 36 оккупантов

На территории временно оккупированного Донбасса российские оккупационные войска продолжают нести потери.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

По его данным, потери российских оккупантов и местных боевиков за прошедшую неделю составили 36 человек, из которых 12 — безвозвратные.

"Наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на Приморском направлении", — добавил Лысенко.

Напомним, с 14 по 21 октября на Донбассе были уничтожены 13 оккупантов, еще 18 получили ранения.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.