"Жена слишком много знала": выяснилась жуткая предыстория убийства депутата Гуры

Охранник дал показания, как помогал депутату спрятать тело женщины.

Гура 15 лет назад убил свою жену. Фото: ИнфоМост

Закапывать тело Гуре помогал тот самый охранник. На днях его выписали из больницы, и он дал показания полиции, говорится в сюжете ТСН. Полиция уже обнаружила место захоронения молодой женщины.

Убийца и убитый депутат были знакомы более 30 лет. Он сотрудничал с депутатом с 1990 года.

По словам журналиста Валерия Воротника, свою жену Гура убил, "потому что она слишком много знала".

Ее тело они положили в клетчатую сумку, при этом на тот момент женщина еще была жива. Гура добил ее прямо в багажнике еще одним выстрелом.

После убийства депутат якобы стал больше доверять охраннику. Он даже поручил ему руководство своим рыболовным бизнесом. Однако, когда в бизнесе наметились проблемы, то Гура обвинил во всем охранника, став ему угрожать. После ссоры и угроз охранник и застрелил депутата.

Местные СМИ Черкасс сообщили 28 мая, что в лесополосе на окраине села Леськи было найдено тело женщины в большой клетчатой сумке, которая много лет назад была застрелена двумя выстрелами в затылок.

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