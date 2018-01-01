Болельщик через аукцион получил билет на матч "Шахтер"-"Динамо" за 41 тысячу гривен

Футбольный фанат благодаря выигрышу подготовится вместе с командой к игре.

Болельщик "Шахтера" приобрел самый дорогой билет в истории Фото: Facebook/ФК "Шахтер"

Болельщик "Шахтера" Александр Таран выиграл аукцион, который позволяет воспользоваться так называемым пакетом гостеприимства накануне матча.

Как сообщает Терикон, данное предложение рассчитано на двоих человек и болельщику за него пришлось заплатить 41 тысячу гривен. Организаторы заявили, что это был самый дорогой билет в истории украинского футбола.

Благодаря выигрышу на аукционе Александр сможет игру 77-го тура УПЛ смотреть со скамейки запасных "Шахтера".

Также в пакет входит проживание в отеле Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой, предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к матчу и фирменная именная футболка в качестве презента.

"Долго не раздумывал - увидел новость об аукционе и решил поучаствовать. Мне очень интересен Шахтер, и я давно хотел пообщаться с кем-то из игроков или тренеров. Можно сказать, что это мечта. Будет очень интересно понаблюдать за матчем со скамейки запасных. Не знаю, стоит ли подсказывать тренеру. Волнения нет, но ожидаю очень интересной игры" - сказал отчаянный болельщик.

Отмечается, что аукцион стартовал с 10,5 тысяч гривен.

Напомним, тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека после первого сезона работы развелся с супругой, поскольку нашел в Украине новую любовь. Его избранницей стала 27-летняя Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова.