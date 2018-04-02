Тренер "Шахтера" после 20 лет брака развелся и встречается с пресс-секретарем Ахметова – СМИ

Тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека после первого сезона работы развелся с супругой, поскольку нашел в Украине новую любовь.

Избранницей португальца стала 27-летняя Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова. Об этом сообщает Трибуна.

Отмечается, что в Украину Фонсека приехал женатым человеком. С супругой Сандрой он дружил со школьной скамьи и прожил в браке 20 лет. Пара воспитывала сына и дочь. Однако после первого сезона работы в "Шахтере" Фонсека подал на развод.

Его новая пассия Екатерина Остроушко работала на ТК "Донбасс" с 19 лет, была диктором новостей, ведущей шоу "Ты прежде всего", сейчас делает телевизионный проект о помощи переселенцам Донбасса и работает пресс-секретарем в группе СКМ Рината Ахметова.

В Сети у Фонсеки и Остроушко уже довольно много совместных фотографий. Отношения пара, судя по всему, не скрывает.

Напомним, Фонсека после заключительного матча группового раунда Лиги чемпионов между его подопечными и английским "Манчестер Сити" надел на пресс-конференцию костюм киногероя Зорро и назвал победу "горняков" отличной.